Гипермаркеты Metro приостановили продажу алкоголя в Самарской области

Изменения связаны с техническими проблемами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гипермаркеты сети Metro приостановили продажу алкогольной продукции. Изменения связаны с техническими проблемами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Продажа алкоголя временно приостановлена. Мы работаем над решением технических проблем, будет держать покупателей в курсе, – пояснили в Metro.

Отмечается, что из-за технических неполадок у покупателей также могут возникнуть сложности с использованием персональных купонов и бонусов. При этом уточняется, что действие бонусов будет продлено на время сбоя, а клиенты получат новые купоны.

Напомним, в Самаре гипермаркеты Metro представлены сразу в нескольких точках города – на улице Уральской и 18 км Московского шоссе.

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