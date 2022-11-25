Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 9:33

Гипермаркеты Metro приостановили продажу алкоголя в Самарской области

Информацию сообщили в пресс-службе компании
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения связаны с техническими проблемами.

Изменения связаны с техническими проблемами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гипермаркеты сети Metro приостановили продажу алкогольной продукции. Изменения связаны с техническими проблемами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Продажа алкоголя временно приостановлена. Мы работаем над решением технических проблем, будет держать покупателей в курсе, – пояснили в Metro.

Отмечается, что из-за технических неполадок у покупателей также могут возникнуть сложности с использованием персональных купонов и бонусов. При этом уточняется, что действие бонусов будет продлено на время сбоя, а клиенты получат новые купоны.

Напомним, в Самаре гипермаркеты Metro представлены сразу в нескольких точках города – на улице Уральской и 18 км Московского шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.