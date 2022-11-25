Одна легковушка улетела в кювет: на трассе под Самарой лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Chevrolet

В ДТП пострадали оба водителя / Фото: Виктор Полумордвинов / vk.com/dtp_sam

Ранним утром в пятницу, 25 ноября 2022 года, в Самарской области произошло серьезное ДТП. На трассе между Черноречьем и совхозом Черновский лоб в лоб столкнулись две легковушки. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия. На них видно, что одна из машин после удара оказалась в кювете.

– Авария произошла в 7:35 в Волжском районе. На участке дороги Николаевка – Черновский – Белозерки столкнулись ВАЗ-2110 и Chevrolet Cruze, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Машины получили серьезные механические повреждения / Фото: Виктор Полумордвинов / vk.com/dtp_sam

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. По данным полицейских, в результате происшествия пострадали оба водителя. Их увезли в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее на дороге, учитывать погодные условия, не превышать скорость и всегда соблюдать ПДД.

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