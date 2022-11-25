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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:29

В Самаре специалисты провели ежедневный мониторинг цен в продуктовых магазинах

Жители смогут сэкономить
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали, где купить продукты по низкой цене

Специалисты рассказали, где купить продукты по низкой цене

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах. Жители смогут купить продовольственные товары по самым низким ценам.

По данным городской администрации на 25 ноября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 350 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Пшеничную муку за 27,99 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Шлифованный рис за 73,74 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района.

Подробности указаны на официальном сайте мэрии. Мониторинг помогает отслеживать динамику цен.

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