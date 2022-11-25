Стоимость проезда в пригородных и междугородних автобусах поднимут в Самарской области в 2023 году

Тарифы на перевозку пассажиров утвердят на ближайшие три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 января 2023 года повысят стоимость проезда в транспорте. Изменения коснутся перевозок в пригородном и междугородном сообщениях. Департамент ценового и тарифного регулирования региона выпустил соответствующий приказ.

– Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в Самарской области, – говорится в документе.

Новые тарифы утверждают на ближайшие три года. В 2023 году предельный уровень тарифа на перевозку пассажира/одного места багажа за каждый километр пути составит: в пригородном сообщении – 2,47/0,37 рубля, в междугороднем сообщении – 2,66/0,4 рубля. В 2024-м – 2,59/0,39 и 2,79/0,42 рубля соответственно, а в 2025-м – 2,69/0,4 и 2,9/0,44 рубля.

Отметим, пока в автобусах пригородного сообщения действуют такие тарифы – 2,33/0,35 рубля, а в междугородних маршрутах – 2,51/0,38 рубля. Таким образом, увеличение составит всего несколько копеек.

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