В Самаре мужчина создал фирму-однодневку, чтобы "отмыть" чужие деньги

Мужчина получал вознаграждения за свои действия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил помочь злоумышленникам. Он открыл фирму-однодневку и давал доступ к счетам третьим лицам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники правоохранительных органов завершили предварительное расследование дела. Мужчина подозревается в неправомерном обороте средств. Как оказалось, задержанный обращался в банки и открывал расчетные счета. Данные он передавал третьим лицам. За это он получал вознаграждения в размере 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции зафиксировали 12 подобных эпизодов.

Изъятые документы подтвердили деятельность мошенника. Уголовное дело направили в суд.

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