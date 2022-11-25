Самарцы смогут купить билеты на спектакли театра оперы и балета со скидкой до 50%

Купить билеты со скидкой можно будет на 10 спектаклей САТОБа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский театр оперы и балета решил присоединиться к акции «Черная пятница». Любители культуры и искусства смогут приобрести билеты на спектакли со скидками до 50%.

- Акция будет действовать с 25 по 27 ноября 2022 года при покупке билетов онлайн. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно будет применить промокод BLACKFRIDAY, - рассказали в САТОБе.

Билеты со скидкой 50% можно будет приобрести на вечер «Самара Шостакович. Балет I» (30 ноября, 18:30), оперу «Князь Игорь» (1 декабря, 18:30), оперу «Борис Годунов» (10 декабря, 18:30) и оперу «Севильский цирюльник» (17 декабря, 18:30).

Со скидкой 30% доступны билеты на оперу «Аида» (16 декабря, 18:30) и на оперетту «Москва, Черемушки» (24 декабря, 18:30 и 25 декабря, 15:00). Со скидкой 20% - балет «Чиполлино» (18 декабря, 18:30), оперетта «Сильва» (20 декабря, 18:30) и оперетта «Летучая мышь» (22 декабря, 18:30). Со скидкой 10% - балет-притча «Три маски короля» (11 декабря, 18:30).

Подробнее об акции можно узнать на сайте театра оперы и балета.

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