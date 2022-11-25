Школьница из Самарской области стала призером премии Росприроднадзора

Девочка из Самары представила серию настольных игры. Фото: городская администрация

Самарская школьница стала призером премми Росприроднадзора. В конкурсе участвовали ребята из России, Венесуэллы, Греции, Индонезии, Германии, Австрии и Монголии.

По полученной информации, общее число участников достигло 45 тысяч человек, в возрасте от 6 до 17 лет. Победителями второго сезона премии «Экология – дело каждого» стали подростки из Москвы, Санкт-Петербурга, Армении, Перу, Китая и Эквадора. 14-летняя Екатерина Рогова из Самары стала призером за серию настольных игр «Игрополия». Данная игра позволяет повысить уровень экологической грамотности.

В других работах самарчанка рассказала про экологический маршрут «Тропой рукотворного леса», который проложили в селе Дубовый Умет.

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