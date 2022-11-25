В Самарской области с 25 по 27 ноября 2022 года пройдут рейды ГИБДД

В проведении мероприятий задействуют максимальное количество личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные пройдут традиционные рейды ГИБДД. С 25 по 27 ноября 2022 года сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нарушителей. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, севшим за руль в состоянии опьянения. Таким водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Отказ от медосвидетельствования также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что для проведения рейдовых мероприятий ГИБДД задействует максимальное количество личного состава, в том числе руководящего.

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