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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:01

В Самаре собираются приватизировать двухэтажный дом на улице Красноармейской

Здание и земельный участок продадут на торгах
Ирина СИНЕГУБОВА
Начальная цена составляет 8,5 миллионов рублей. Фото: Яндекс Карты

Начальная цена составляет 8,5 миллионов рублей. Фото: Яндекс Карты

В Самаре собираются приватизировать двухэтажный дом № 87 на улице Красноармейской в Ленинском районе. Соответствующий приказ департамента управления имуществом появился на сайте городской администрации.

Здание 1917 года постройки и земельный участок продадут на торгах. Начальная цена составляет 8,5 миллионов рублей. Площадь двухэтажного дома составляет 194,4 квадратных метров, а площадь участка — 523 кв. м.. На данный момент в здании никто не проживает.

Судя по данным в опубликованных документах, аукцион планируют провести до конца этого года. Из общей начальной цены почти 1,5 миллиона отводится за здание, а 7 миллионов рублей— за участок .

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