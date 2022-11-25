День открытых дверей пройдет в налоговых инспекциях Самарской области 29 ноября 2022 года

Жители смогут получить консультации от специалистов / Фото: www.nalog.gov.ru
В следующий вторник, 29 ноября 2022 года, в налоговых инспекциях Самарской области пройдет день открытых дверей. Он будет посвящен вопросам уплаты имущественных налогов до 1 декабря 2022 года.
В ходе акции, которая пройдет с 9:00 до 20:00, жители региона смогут получить налоговое уведомление для уплаты налогов и информацию о налоговом законодательстве, порядке и способах уплаты имущественных налогов.
Кроме того, самарцы смогут подключить СМС-информирование о наличии долгов, а также узнать возможности сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и подключиться к нему.
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