В Самаре детская школа искусств №8 получит новые музыкальные инструменты

В областной столице обновляют инструменты в музыкальных школах. Фото: городская администрация

В Самаре еще одна детская школа искусств пополнится новыми музыкальными инструментами. В городе реализуют нацпроект «Культура».

По сообщению городской администрации, проект направили на расширение доступности культурных благ. В областной столице детская школа искусств №8 получит новые музыкальные инструменты, чтобы развивать таланты. На данный момент поставка в школу Красноглинского района завершается. Одно из старейших учреждений помогает ребятам освоить 19 специализаций, в числе которых музыкальные, художественные и театральные.

В этом году 10 детских музыкальных школ города обновили материально-техническую базу на сумму более 57 миллионов рублей. За время реализации проекта учреждения получили 335 музыкальных инструментов и более 1000 единиц оборудования.

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