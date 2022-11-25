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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:58

В Самарской области 24 мошенника давали жителям заем без соответствующих лицензий

Специалисты поделились данными
Алена ПРОВКИНА
Мошенники продвигают свои услуги в соцсетях

Мошенники продвигают свои услуги в соцсетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обнаружили 24 нелегальных кредитора. Мошенники давали заем жителям, не имея соответствующих лицензий.

По информации банка России, мошенники продвигают свои услуги через социальные сети. Многие злоумышленники маскируются под финансовые организации и имитируют предпринимательскую деятельность. «Кредиторы» обещают быстрое получение средств и предлагают выгодные условия. Как оказалось, после заемщики не могут справиться с выплатой. В этом случае аферисты прибегают к незаконным методам.

Жителям рекомендуют проверять компании на сайте Банка России. Если кредиторы не указаны в списке, то, скорее всего, они работают незаконно. Индивидуальные предприниматели и физические лица не имеют права выдавать займы для потребителей.

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