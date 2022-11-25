В Самаре обсудили, как обеспечить безопасность в образовательных учреждениях

В школах планируют усилить охрану Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты обсудили, как обеспечить безопасность в образовательных учреждениях. Во время встречи проанализировали особенности работы охранных компаний.

По информации городской администрации, с образовательными учреждениями сотрудничают 50 частых организаций, услуги которых разнятся. Чиновники отметили, что безопасность детей – самое важное, поэтому необходимо проработать механизм, чтобы увеличить показатели качества охраны.

Предполагается, что образовательные заведения смогут объединяться и создавать контракты, чтобы объявить конкурс для компаний-подрядчиков. Работникам придется соответствовать строгим требованиям. На совещании подчеркнули, что у охранников должна быть личная карточка и удостоверение, чтобы выполнять свои обязанности.

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