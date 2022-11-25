В Самаре на пяти улицах отключат холодную воду с 29 ноября по 1 декабря

Точные данные можно узнать в районных администрациях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты планируют кратковременное отключение воды из-за ремонтно-профилактических работ. Так, воду отключат на пяти улицах с 29 ноября по 1 декабря.

Так, во вторник, 29 ноября с 8:00 без воды останутся жители дома № 15 на улице Мичурина. Отключение продлится до 8:00 следующего дня, 30 ноября. В четверг, 1 декабря, с 09:00 до 21:00 работы будут выполнять на улице 22 Партсъезда. Воду заберут у домов № 3, 7, 10, 2а, 6, 6а, 8.

Также 1 декабря отключение продлится с 10:00 до 13:00 на улице Владимирская 21, 23, 27, 29, а также ул. К. Маркса 6 и ул. Чернореченская, 27А. Специалисты «РКС-Самара» напоминают, что информация является предварительной и может измениться. Точные данные можно узнать в районных администрациях.

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