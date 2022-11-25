Александр Живайкин раскритиковал действия депутатов, представляющих Самарскую область в Госдуме

Руководитель фракции "Единая Россия" в губдуме высказался насчет решений коллег-депутатов нижней палаты парламента

В четверг, 24 ноября 2022 года, Госдума РФ в окончательном чтении приняла проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Аналогичную работу недавно проделали и депутаты Самарской губдумы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин раскритиковал действия коллег, которые представляют регион в Госдуме. Депутаты КПРФ Нина Останина и Михаил Матвеев решили вычеркнуть из регионального и федерального бюджетов строительство школы на 1500 мест в Сызрани и детского сада на 240 малышей в Самаре. Также Михаил Матвеев проголосовал против возведения обхода Тольятти с мостом через Волгу и нового корпуса музея «Самара Космическая» с планетарием.

- Почему некоторые народные избранники вдруг решили, что в Сызрани не нужна школа? В качестве основы для нее был выбран проект образовательного центра в Южном городе. По оценке экспертов, один из лучших в стране. Почему депутаты, избиравшиеся от Самарской области, решили, что сызранцы недостойны подобного проекта, а дети Самары еще несколько лет могут провести, не посещая детский сад? – сказал Александр Живайкин.

Возмутило единоросса и нежелание депутатов достраивать обход Тольятти с мостом через Волгу, который станет частью транспортного пути «Европа – Западный Китай», и возводить в Самаре – космической столице и родине ракет-носителей – планетарий.

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