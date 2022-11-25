Счетная палата Самарской области обнаружила нарушения у «АСАДО» на 323,6 млн рублей

В числе нарушений – дублирующиеся выплаты работникам, часть закупок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счетная палата Самарской области провела проверку агентства по содержанию автодорог общего пользования региона за 2020- 2022 года и выявила ряд нарушений. Отчет появился на официальном сайте палаты.

Нарушений и недостатков оказалось на общую сумму 323 622,18 тысяч рублей. Это составляет 4,6% от общего объема проверенных средств. В эту сумму входят неэффективные, необоснованные и неправомерные расходы ГКП СО «АСАДО».

В числе нарушений – дублирующиеся выплаты работникам, часть закупок. Также документы, на основе которых оплачивались транспортные услуги, были оформлены с нарушением действующего законодательства.

Предприятие не контролировало расходование средств на ГСМ филиалами. Результаты проверки были направлены в «АСАДО», министерство транспорта и автомобильных дорог, УФАС, губернатору и прокуратуру Самарской области, а также в самарскую губдуму.

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