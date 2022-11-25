В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные» в декабре 2022 года

Самарцы смогут бесплатно посетить мероприятие

В Самаре проведут «Зимние стартап-выходные» 3 и 4 декабря 2022 года. Предприниматели смогут найти единомышленников и пообщаться с наставниками.

Мероприятие проведут на площадке регионального центра «Мой Бизнес», на улице Молодогвардейской, 211. Начинающие предприниматели проработают свои идеи и презентуют их экспертам. Встреча состоится в рамках «Недели инноватора». Организатором выступят министерство экономразвития и инвестиций региона и центр инноваций StartupSamara.

В регионе уже сформирован механизм поддержки для начинающих предпринимателей. Специалисты готовы помочь гражданам на каждой ступени зарождения бизнеса. Формирование условий для развития проектов предпринимателей – одна из самых важных в работе правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В период проведения интенсива участники смогут найти идеи для стартапа, сформировать методики, углубить знания в бизнес-моделировании, оценить рынок, научиться искать финансирование и проработать структуру продающей презентации. Мероприятие бесплатно.

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