В Самаре пройдет форум «Бизнес и власть в реализации стратегии ЦУР»

Фото: Комсомольская правда

29 ноября в отеле Ренессанс пройдет форум практиков «Бизнес и власть в реализации стратегии ЦУР». Мероприятие проводят медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с Поволжской Ассоциацией территориального и экологического развития «Мастер-План» и при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Шоковое состояние экономики проходит и наступает период адаптации, а с ним и поиск новых возможностей для развития бизнеса и переосмысления приоритетов. На фоне происходящего подвергается ревизии повестка устойчивого развития, которая до недавнего времени была ориентирована на западные стандарты. Но принципы и задачи устойчивого развития слишком глубоки и многогранны, чтобы сойти на нет даже с нарушенной интеграцией с западными стандартами. Именно сейчас они приобретают особую значимость и проходят тест на прочность.

Темы для обсуждения:

- Политика ЦУР. Что такое устойчивое развитие и почему о нем все говорят?

- Не только экология. Из чего состоит концепция ЦУР?

- Лишние траты или инвестиции в будущее. Как воспринимать расходы на ЦУР? -Контроль и надзор. Кто проверяет следование принципам ЦУР? И как это отражается на инвестиционном рейтинге компаний?

- Бизнес-участие. Каким образом крупные компании поддерживают устойчивое развитие? Лучшие бизнес практики ЦУР.

- К чему придем. К каким конкретным результатам должна привести политика устойчивого развития?

Среди выступающих:

Андрей Горшенин - Руководитель управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Ольга Светкина - Руководитель управления жилищного фонда и благоустройства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Лилия Гладких - Заместитель руководителя департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Вячеслав Рябцов - Руководитель проекта «Информационно-просветительской программы 17» в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План»

Модератор: Игорь Прокофьев - Советник Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG

А также в программе подведение итогов конкурса «Лидер целей устойчивого развития Самарской области».

В форуме примут участие представители профильных государственных ведомств, инвестиционных фондов и корпораций, топ-менеджмент бизнес-сообщества, ассоциаций и НКО, ведущие аналитики, консультанты и эксперты.

Просьба подтвердить свое присутствие регистрацией https://forms.gle/EKc5nJf2Htn1kaby5