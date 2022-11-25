В Самаре мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве за выдачу разрешений на проживание

Мужчина планировал брать за свои «услуги» в 300 тысяч рублей. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается во взяточничестве за выдачу разрешений на временное проживание.

— По версии следствия, 17 ноября этого года местный житель предложил свою помощь в качестве посредника за выдачу квоты на получение разрешения на временное проживание, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Разрешение не предполагало фактической сдачи теоретических экзаменов и прохождения медицинских комиссий. Мужчина планировал брать за свои «услуги» 300 тысяч рублей. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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