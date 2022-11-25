В Самаре одну полосу движения по улице Ново-Садовой планируют открыть 5 декабря 2022 года

Глубина котлована достигает 20 метров. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты работают с опережением. Работники продолжают в быстром темпе строить новую станцию метро «Театральная».

Из-за строительства многие дорожные участки временно перекрывали. По сообщению городской администрации, одну полосу движения на улице Ново-Садовой планируют открыть 5 декабря 2022 года. Водители смогут поворачивать на улицу Полевую. Пока прямой ход через перекресток – на улице Самарскую – недоступен.

Также первый вице-мэр Виктор Кудряшов отметил, что открытие двух полос при движении от Галактионовской по улице Полевой и правый поворот с улицы Самарской планируют открыть до 20 декабря. На данный момент у рабочих главная задача – разработать стартовый котлован. Специалисты уже опустились на глубину более 20 метров.

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