В Самаре «Мерседес» сбил знак и потом наехал на него вечером 25 ноября

В настоящий момент причины происшествия неизвестны. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Сегодня, 25 ноября, вечером в Самаре произошло необычное ДТП на пересечении улиц Губанова и Солнечная. Автомобиль «Мерседес» сбил знак и потом наехал на него.

— Деловые люди в телефоне всегда, — иронизирует комментатор.

Передняя часть транспортного средства «повисла» на основании знака, буквально выдернутого из-под асфальта. В комментариях под постом в телеграм-канале "СамараДТП".

— Это нужно иметь офигенное мастерство, чтобы так сделать, — пишет самарец.

— Этот знак уже не первый раз виноват, — напомним житель региона.

— Солнечная сегодня в ударе... Только что проезжала, две аварии на два квадратных метра, — удивляется женщина.

Некоторые пользователи отмечают, что в этот знак регулярно врезаются машины и называют это место «проклятым». В настоящий момент причины происшествия неизвестны. Обстоятельства ДТП уточняются.

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