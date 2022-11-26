В Самарской области парень угнал «Жигули», чтобы съездить по делам

Автомобиль сотрудники полиции вернули законной владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 38-летней работницы управляющей компании пропал припаркованный возле офиса автомобиль «ВАЗ 21074», которым женщина пользуется по служебной необходимости.

— Накануне она оставила ключи от машины в подсобке, а к одному из работников приходил знакомый, который на некоторое время оставался не в поле зрения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который уже был судим за кражу, мошенничество и нарушение ПДД. По словам молодого человека, вечером он угнал автомобиль, чтобы съездить по делам.

В настоящий момент возбуждено уголовное, а парень заключен под стражу. Автомобиль сотрудники полиции вернули законной владелице.

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