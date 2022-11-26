В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана 26 ноября

В этот день жителей региона ожидают и небольшие осадки в виде снега. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за тумана. По прогнозам синоптиков, белая пелена накроет регион сегодня, 26 ноября 2022 года.

— Утром и ночью местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, — сообщили в ФГБУ "Приволжское УГМС".

В этот день жителей региона ожидают и небольшие осадки в виде снега при температуре воздуха днем от 0 до -5 °C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В воскресенье ожидается ясная погода без осадков. Ночная температура опустится до -10 °C, а дневная достигнет -5 °C.

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