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НовостиОбщество26 ноября 2022 8:50

Самарским женщинам посоветовали, как отвечать на личные вопросы на собеседованиях

Часто женщинам на собеседовании задают бестактные вопросы
Ирина СИНЕГУБОВА
Работодатель пытается составить психологический портрет кандидата.

Работодатель пытается составить психологический портрет кандидата.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала самарским женщинам о самых распространенных примерах личных вопросов на собеседовании и посоветовала, как ответить.

Одним из самых распространенных личных вопрос, который задают женщинам на собеседовании, является следующий: «Когда вы планируете завести ребёнка?». На него эксперт рекомендует сказать: «В ближайшее время мы не планируем детей». Этот ответ ни к чему не обяжет и развеет опасения работодателя.

На вопрос «Как часто болеет ваш ребёнок?» лучше ответить: «Ребёнок болеет не реже, чем другие дети, но с ним готова побыть бабушка (няня, муж и т. д.)», если действительно есть с кем оставить.

К отдельной группе относятся бестактные вопросы «Почему вы не замужем?», «Из-за чего вы развелись?», «Почему у вас до сих пор нет детей?». По словам Натальи Головановой, как отвечать на такое решает каждый сам в зависимости от границ личного пространства. Главным советом тут является не вести себя агрессивно и продемонстрировать уравновешенность.

Через все эти вопросы работодатель, в большинстве случаев, хочет составить более или менее точный психологический портрет кандидата.

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