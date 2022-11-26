Самарским женщинам посоветовали, как отвечать на личные вопросы на собеседованиях

Работодатель пытается составить психологический портрет кандидата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала самарским женщинам о самых распространенных примерах личных вопросов на собеседовании и посоветовала, как ответить.

Одним из самых распространенных личных вопрос, который задают женщинам на собеседовании, является следующий: «Когда вы планируете завести ребёнка?». На него эксперт рекомендует сказать: «В ближайшее время мы не планируем детей». Этот ответ ни к чему не обяжет и развеет опасения работодателя.

На вопрос «Как часто болеет ваш ребёнок?» лучше ответить: «Ребёнок болеет не реже, чем другие дети, но с ним готова побыть бабушка (няня, муж и т. д.)», если действительно есть с кем оставить.

К отдельной группе относятся бестактные вопросы «Почему вы не замужем?», «Из-за чего вы развелись?», «Почему у вас до сих пор нет детей?». По словам Натальи Головановой, как отвечать на такое решает каждый сам в зависимости от границ личного пространства. Главным советом тут является не вести себя агрессивно и продемонстрировать уравновешенность.

Через все эти вопросы работодатель, в большинстве случаев, хочет составить более или менее точный психологический портрет кандидата.

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