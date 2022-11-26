Главы международных отделов самарских вузов обсудили работу с зарубежными партнерами

С целью сохранения исторической памяти готовится выставка о роли «запасной столицы». Фото: Самарский университет

Сегодня, 26 ноября, главы международных отделов самарских вузов обсудили с представителями Россотрудничества перспективы работы с зарубежными партнерами и привлечения иностранных абитуриентов.

На встрече речь шла и о популяризации русского языка. Каждый год Самарская область направляет за рубеж книги российских классиков и материалы, посвящённые региону. Так, «Легенды Жигулей» уже получили российские центры культуры в Париже, Мадриде, Будапеште и др.

Высшие учебные заведения Самарской области ведут активную работу по привлечению иностранных абитуриентов. Продумывается участие в профориентационных и культурных мероприятиях, отбор кандидатов на квоту на образование иностранцев в России.

В планах Самарского университета есть выстраивание коммуникации с Латинской Америкой, Центральной и Северной Африкой, Азией, Арабским Востоком и Индонезией. С целью сохранения исторической памяти готовится выставка о роли «запасной столицы», ее покажут за рубежом.

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