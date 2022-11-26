В Самарской области подтвердили 187 случаев коронавируса 26 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 35 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 26 ноября 2022 года, за сутки в Самарской области подтвердили 187 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших незначительно превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 162 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 35 человек, скончался один пациент.

Специалисты провели 10 3897 лабораторных исследований на КВИ. Еще 160 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 27 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 79 в г. Самаре, 14 в г. Тольятти, по 10 в г. Сызрань и в Кинельском районе, 8 в г. Похвистнево, 7 в г. Кинель, по 6 в г. Отрадный и в Красноярском районе, 5 в Волжском районе, 4 в Шигонском районе, по 3 в г. Новокуйбышевск, в Борском, Пестравском и Шенталинском районах.

По 2 заболевших в Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Елховском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Ставропольском и Хворостянском районах, 1 в г. Жигулевск, г. Чапаевск, Богатовском, Исаклинском, Красноармейском, Похвистневском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Челно-Вершинском районах.

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