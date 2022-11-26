В Самаре Kia Rio столкнулась с отечественной легковушкой и наехала на дорожный знак

В результате аварии пострадал 24-летний пассажир иномарки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 25 ноября, в 20:20 в Кировском районе Самары 25-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio столкнулась с «Ваз 21070».

— Автомобилистка ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Анжерской в сторону Волжского шоссе, она не уступила дорогу транспортному средству, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке 18 км Московского шоссе. Девушка поворачивала налево в направлении торгового центра, но не пропустила «Ваз 21070», который двигался во встречном направлении.

За рулем отечественной легковушки находился 26-летний водитель. После столкновения автомобиль Kia Rio наехал на дорожный знак, который был расположен слева по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадал 24-летний пассажир иномарки, его госпитализировали в медицинское учреждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.