Самарский блогер показал кадры квартала возле кольца «Антошки», который застроят высотками

Согласно документам, предельная высота зданий достигнет 75 метров. Фото: скриншот

Самарский видеоблогер Евгений Щекина заснял с высоты птичьего полета квадрал в Советской районе, которые власти планируют застроить высотками.

Информация об аукционе появилась на сайте администрации Самары. Речь идет о территории площадью 27,2 тысячи кв. м. в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной.

В комментариях жители региона не одобрили идею очередных многоэтажных домов. В документах указано, что предельная высота зданий достигнет 75 метров. В проект входит и социальная инфраструктура, в том числе поликлиника, детский сад и школа. Парковочные места рассчитаны по одному на квартиру.

Прием заявок стартовал 25 ноября. Начальная цена составляет более 15 миллионов рублей. Итоги аукциона планируют подвести 10 января следующего года.

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