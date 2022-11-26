В Самаре прошел гала-концерт фестиваля народного творчества «Рожденные в сердце России»

Участниками стали самодеятельные творческие коллективы и солисты. Фото: культура.ру

В Самарском академическом театре оперы и балета прошел гала-концерт VIII губернского фестиваля народного творчества «Рожденные в сердце России». Об этом сообщает портал культура.ру.

Мероприятие направлено на сохранение этнокультурного многообразия и самобытности народов. На гала-концерте выступали почетные гости, прошла торжественная церемония награждения победителей фестиваля. Помимо этого, показали театрализованную концертную программу и фотовыставку работ мастеров декоративно-прикладного творчества.

Участниками стали самодеятельные творческие коллективы и солисты. Лауреатов и дипломантов фестиваля было более 500 человек, а зрителей — более тысячи.

Полная видеозапись концерта появится в декабре 2022 года и будет показана в культурно-досуговых учреждениях и виртуальных концертных залах региона.

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