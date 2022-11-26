Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 ноября 2022 16:25

В Самаре продолжается реализация первой очереди комплексного развития территорий

Реализация первой очереди включает 26 кварталов
Ирина СИНЕГУБОВА
Все лоты на данный момент уже согласованы министерством строительства Самарской области.

Все лоты на данный момент уже согласованы министерством строительства Самарской области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в рамках реализации первой очереди комплексного развития территорий подобрано 17 территорий, где будут построены новые современные комфортные жилые комплексы.

Реализация первой очереди включает 26 кварталов, объединенных в 17 лотов площадью более 143 гектаров. Власти запланировали снос 83 аварийных домов и 320 ветхих домов.

Часть аукционов успеют провести до конца 2022 года. Речь идет о семи лотах с площадью территорий 34,17 гектаров. Все лоты на данный момент уже согласованы министерством строительства Самарской области.

С жителями данных территорий проводят встречи, на которых разъясняются все этапы процесса. Решения по территориям должны принять не позднее января 2023 года. Аукционы будут проводиться по март следующего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.