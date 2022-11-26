В Самаре продолжается реализация первой очереди комплексного развития территорий

Все лоты на данный момент уже согласованы министерством строительства Самарской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в рамках реализации первой очереди комплексного развития территорий подобрано 17 территорий, где будут построены новые современные комфортные жилые комплексы.

Реализация первой очереди включает 26 кварталов, объединенных в 17 лотов площадью более 143 гектаров. Власти запланировали снос 83 аварийных домов и 320 ветхих домов.

Часть аукционов успеют провести до конца 2022 года. Речь идет о семи лотах с площадью территорий 34,17 гектаров. Все лоты на данный момент уже согласованы министерством строительства Самарской области.

С жителями данных территорий проводят встречи, на которых разъясняются все этапы процесса. Решения по территориям должны принять не позднее января 2023 года. Аукционы будут проводиться по март следующего года.

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