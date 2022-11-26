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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 18:15

В Самаре задержали парня с 64 свертками наркотика в рюкзаке для закладок

Молодой человек купил наркотики в интернете и хотел продавать в городе
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент мужчина заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возле дома на переулке Аргунский задержали 29-летнего парня, в рюкзаке которого обнаружили 64 свертка с наркотиком, а в телефоне – геолокации четырех тайников-закладок.

— Указанные местонахождения проверили и изъяли свертки с наркотическими веществами. Всего вышло более 60 граммов, что соответствует крупному размеру, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно экспертизе, один наркотик является производным N-метилэфедрона, а второй –мефедрон. Как выяснилось, житель Самары уже был ранее судим за кражу и грабеж. Он купил наркотик через интернет, чтобы продавать путем закладок на территории города. В настоящий момент мужчина заключен под стражу, а уголовное дело направлено в суд.

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