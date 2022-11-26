«Горжусь самарцами»: Дмитрий Азаров оценил полный зал на уникальном ледовом шоу, посвященном 55-летию концерта Владимира Высоцкого в Куйбышеве

Участниками шоу стали не только артисты, но и фигуристы Фото: Евгения ВАСИНА

В Самаре состоялось уникальное ледовое шоу под песни Владимира Высоцкого. Событие было посвящено 55-летию известнейшего массового концерта Владимира Семеновича в Куйбышеве в 1967 году. На сцене выступили Екатерина Гусева, Нонна Гришаева, Александр Домогаров, Евгений Дятлов, Александр Ф.Скляр, группа "Песни нашего века", Вениамин Смехов, Никита Высоцкий. Как и 55 лет назад, трибуны были полные - накануне концерта разобраны были все билеты.

Зрителем уникального шоу, в котором под песни Высоцкого поставили номера для фигуристов - парников, синхронистов, одиночек и даже фигуристов-акробатов - стал и губернатор Дмитрий Азаров, который сразу поддержал идею о проведении грандиозного праздника.

- Я видел полный зал и я горжусь самарцами. Это не было бы возможно без нового Дворца Спорта, который уже сейчас представляет столько замечательных творческих возможностей, предвосхищает самые смелые идеи режиссеров, - отметил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что на шоу приезжали из других городов и даже стран. И это не случайно: Самара все больше привлекает гостей, в этом году регион опять побил рекорд по турпотоку.

- А события, которые проходят у нас, получают призы всероссийского уровня, и международные награды тоже не за горами, - сказал губернатор.

Зрителям также понравилось шоу, подбор исполнителей одобрили многие. Инициатор проекта Никита Высоцкий также отметил, что остался доволен тем, как все прошло и насколько велик был отклик зрителей.

- Спасибо, что появилась возможность сделать это шоу на таком значимом месте. Я уверен, что его обязательно нужно будет проводить и в дальнейшем, - отметил артист.