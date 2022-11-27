Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самары с Днем матери

27 ноября отмечается День матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 ноября 2022 года в нашей стране отмечается замечательный праздник – День матери. В этот день принято чествовать самых дорогих, любимых и близких нам людей – наших мамочек. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарчанок с праздником.

- Дорогие мамы! Не жалея времени и сил, вы учите нас понимать, что такое хорошо и что такое плохо, быть справедливыми и ответственными, вселяете в нас уверенность в том, что, какие бы испытания ни выпали на нашем жизненном пути, вы всегда будете согревать нас своей любовью, заботой и поддержкой. Низкий поклон вам, дорогие наши мамы, за ваш родительский подвиг, за вашу святую любовь, за то, что вы есть, - обратился к жительницам региона губернатор.

В Самарской области с 1994 года День матери праздновали в день Рождества Пресвятой Богородицы – 21 сентября. Четыре года назад праздник приобрел статус общероссийского. В нашем регионе матерям уделяется особое внимание со стороны властей. В Самарской области с 2020 года проводится акция «Подарок новорожденному». Особое внимание уделяется помощи матерям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья и приемных детей. Тысячи семей губернии смогли улучшить финансовое положение с помощью социального контракта. Семьям военнослужащих оказывается целый комплекс мер поддержки, что в эти нелегкие для страны дни особенно важно, ведь высшей доблестью наших матерей и самым трудным испытанием для материнского сердца является воспитание сыновей-героев, с оружием в руках защищающих нашу Родину.