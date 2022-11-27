В Тольятти сотрудница ГИБДД помогла местной жительнице найти украденную детскую коляску

Старший лейтенант увидела похожую коляску у женщины, но ребенка внутри не было. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Тольятти обратилась 32-летняя женщина, которая заявила о краже у нее дорогостоящей детской коляски. Ориентировку детского транспортного средства разослали личному составу, а через некоторое время патруль ГИБДД заметил похожую коляску у неопрятной женщины в одном из дворов.

По словам заявительницы, она пришла с ребенком в поликлинику и оставила коляску рядом со входом. Когда молодая мама собиралась домой, то не нашла припаркованный транспорт и сразу обратилась в полицию.

В тот день на патрулировании находилась старший ИДПС ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти, старший лейтенант полиции Алина Фокина. Алина сама воспитывает трехлетнего сына, поэтому прониклась беде заявительницы, понимая, как важна для мамы детская коляска.

Именно Алина заметила в одном из дворов, недалеко от детской поликлиники, странную женщину, которая везла дорогую коляску без ребенка внутри. Решив опросить подозреваемую, та начала сильно нервничать и призналась, что угнала детское транспортное средство. По словам задержанной, коляску она хотела использовать для перевозки ручной клади в личных целях.

В настоящее время в отношении ранее не судимой женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ей может грозить до 5 лет лишения свободы. Коляску же вернули законной владелице.