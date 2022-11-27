В Самаре неосторожный школьник поскользнулся и проткнул себя карандашом в ноябре 2022 года

Карандаш вошел в тело на 3-4 см Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детский травмпункт больницы Середавина в Самаре привезли 10-летнего школьника, у которого в боку торчал карандаш. Врачи экстренно провели операцию и извлекли инородный предмет из тела ребенка. О несчастном случае журналисту «КП-Самара» рассказали собственные источники, знакомые с ситуацией.

ЧП произошло в поселке Зубчаниновка. После уроков школьник шел домой, но на льду мальчик поскользнулся и упал. За спиной у него был рюкзак, что смягчило падение, но в боковом кармане лежала пачка цветных карандашей, старательно заточенных родителями школьника.

- Ребенок упал так, что один из карандашей острием вошел под грудь. К счастью, внутренние органы не были задеты, - рассказали нам собственные источники.

Мальчику повезло в том, что он полного телосложения – карандаш вошел в жировую прослойку на 3-4 см. Врачи аккуратно извлекли посторонний предмет и спасли ребенка.