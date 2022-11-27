Пьяный самарец заблудился, зашел в чужую квартиру и украл у пенсионерки сумку с деньгами

Молодой человек ждет приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Кировского района Самары обратилась 69-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее ограбили. Пенсионерка оставила сумку в общем коридоре коммунальной квартиры, а через некоторое время обнаружила пропажу. Сотрудники полиции незамедлительно принялись искать злоумышленника.

По словам заявительницы, среди похищенного находились денежные средства в размере 5000 рублей и сотовый телефон, на котором установлено мобильное приложение с доступом к банковским счетам. После обращения в банк для блокировки счета, женщина узнала, что ночью у нее списано со счета 11 000 рублей. Полицейские изучили выписку по расчетному счету и установили личность владельца банковской карты, куда были перечисленные деньги с карты пенсионерки.

- Выяснилось, что карта принадлежит жительнице Самары, но фактически ей пользуется ее 25-летний сожитель. Мужчину задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее неоднократно судимый самарец признал свою вину и рассказал, что в день совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек решил зайти в гости к своему знакомому, но перепутал дом. На первом этаже он обнаружил незапертую дверь в одну из квартир, увидел в коридоре женскую сумку и похитил ее. Через мобильный телефон он перевел на карту сожительницы 11 тысяч рублей, обналичил их и потратил на собственные нужды. Телефон он продал незнакомцу за 5 тысяч рублей.

В настоящее время обвинительное заключение по двух составам преступлений передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.