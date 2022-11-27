Участок на луне и безвкусные пылесборники: жители Самары рассказали, какие самые бесполезные вещи им дарили на праздники

Девушки не любят косметику и цветы, а парни не восторге от носков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сайт по поиску работы SuperJob провел необычный опрос среди пользователей и выяснил, какие подарки на праздники люди считают бесполезными. Трое из десяти жителей Самары сказали, что никогда не получали бесполковые презенты, а вот остальные поделились с экспертами своим печальным опытом.

Судя по итогам опроса, самарцы считают самыми бесполезными подарками ко дню рождения – «безвкусные пылесборники». Среди них, вазы, статуэтки и шкатулки. На втором месте — посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (8%). Третье место делят бытовая техника и предметы гардероба (5%). Носки в опросе выделили в отдельную категорию с 2% голосов.

Также жители Самарской области не видят пользы в сувенирах, живых цветах и парфюмерно-косметической продукции. Еще 2% респондентов считают бестолковым подарком сладости и деликатесы, столько же опрошенных не одобряют мягкие игрушки, открытки, бижутерию, гаджеты, картины и канцелярские товары. Интересно, что 2% жителей Самары, участвующих в опросе, не хотели бы получить в качестве презента конверт с деньгами – «потратил и забыл».

Среди прочих подарков, не нашедших отклика у именинников, — коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, предметы спортивной и рабочей экипировки, музыкальные инструменты и домашние животные. Кому-то так и не пригодился подаренный «с барского плеча» старенький «жигуленок». Кто-то недоумевал над массажером («Я, вроде, на здоровье и не жаловался никогда»). Другой — над сертификатом на лунный участок.

Несомненно, выбор подарка всегда считался самой сложной задачей для многих людей. Стоя в магазине, совершенно теряешься и не знаешь, что купить человеку, у которого вроде бы все есть. Однако не стоит забывать, зачастую то, что кажется бесполезным для одного, вызывает дикую радость у другого. При выборе презента эксперты советуют как можно лучше узнать предпочтения именинника, либо вообще напрямую спросить, что он хотел бы получить в подарок на свой праздник.