В Самарской области в конце ноября 2022 года ударят морозы до -20 градусов

Жителей региона предупреждают о гололедице в эти дни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области о предстоящих морозах в конце ноября 2022 года. По их данным, местами по региону ожидается похолодание до -20 градусов, а осадков при этом не ожидается.

В понедельник, 28 ноября, в Самарской области днем температура воздуха составит -5…-10 градусов, а ночью местами столбики термометров опустятся до -18. На небе будет облачно, существенных осадков не ожидается.

29 ноября, днем в регионе будет еще прохладнее -6…-11 градусов, а ночью подморозит -10…-15. Местами температура снизится до -20 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

В среду, 30 ноября, ночью также местами будет до -20 градусов, а днем до -11 градусов. Все эти дни самарцев предупреждают о гололедице, поэтому стоит проявить особую осторожность при перемещениях.