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НовостиОбщество27 ноября 2022 16:28

В Самарской области рыбаки открыли зимний сезон на льду в 27 ноября 2022 года

Самарский видеоблогер заснял первого самарского рыбака на тонком льду
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Рыбак улыбается и машет в камеру, сидя на тонком льду

Рыбак улыбается и машет в камеру, сидя на тонком льду

Фото: принтскрин видео.

Зима еще не вступила в свои полные права, а самарские рыбаки-экстремалы уже вышли на тонкий лед. Одного из таких отважных любителей зимней рыбаки 27 ноября 2022 года заснял на видео самарский видеоблогер Евгений Щекин.

Судя по кадрам, которые удалось снять на квадрокоптер, самарец находится в приподнятом настроении, несмотря на то, что лед под ногами не внушает особого доверия. Мужчина машет и улыбается в объектив камеры блогера.

Однако не стоит считать, что зимний сезон открыт. Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда в период ледостава. Синоптики прогнозируют на следующей неделе морозы до -20 градусов, стоит немного подождать, чтобы точно быть уверенным в надежности льда на водоемах Самарской области.