Большинство студентов в Самаре убеждены в необходимости совмещать учебу с работой

Студенты хотели бы большие стипендии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие студенты считают, что во время учебы в вузе надо работать. При этом, подобное мнение разделяет только половина опрошенных родителей.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты провели опрос среди студентов и их родителей. Отмечают, что 8 из 10 студентов убеждены в необходимости работы во время учебы. И только 4 из 10 родителей поддерживают такую инициативу. Студенты объясняют свою позицию маленькой стипендией. Многие также подчеркивают, что не желают сидеть на шее у родителей.

Родители убеждены в том, что студентам необходимо больше времени уделять учебе. 35% респондентов хотели бы для своих детей большую стипендию.

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