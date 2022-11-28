Сильная магнитная буря обрушится на Самару 29 и 30 ноября 2022 года

Жители почувствуют головную боль и слабость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают бушевать магнитные бури. На этот раз их действия горожане смогут ощутить 29 и 30 ноября 2022 года.

По информации специалистов my-calend, в ближайшие дни на областную столицу вновь обрушится геомагнитная буря. Ее сила достигнет 5 баллов. В этот день метеочувствительные жители почувствуют слабость, головную боль, упадок сил, возможны перепады настроения.

Самарцам рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе. Необходимо избегать стрессовых ситуаций и подготовить соответствующие медикаменты.

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