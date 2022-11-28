В Самаре наградили победителей премии Russian Business Travel & MICE Award 2022

За престижную награду боролись 355 компаний со всей России / Фото: vk.com/miceaward
В пятницу, 25 ноября 2022 года, в Самаре подвели итоги национальной премии в области делового и событийного туризма Russian Business Travel & MICE Award. Торжественная церемония награждения победителей прошла в рамках Всероссийского дня MICE.
Всего было 15 номинаций. За победу в них боролись 355 компаний из разных уголков России: от Мурманска до Ялты, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Лучших из лучших определяли в два этапа. Первый — это онлайн-голосование. На нем за претендентов было подано более 800 тысяч голосов. Окончательный выбор сделали члены экспертного совета, в который вошли свыше 100 профессионалов рынка MICE&BT.
Отметим, учредители награды RBT&MA — журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE». Поддержку в проведении премии оказывали Торгово-промышленная палата РФ, Ростуризм и АНО «Национальные приоритеты». Медиа-партнер — медиагруппа «Комсомольская правда».
Обладатели Премии Russian Business Travel & MICE Award 2022:
Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
Марриотт Империал Плаза
Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
Отель и Конгресс-центр "Вега Измайлово»
Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*
Рэдиссон Резорт Завидово, Тверская область
Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*
Отель «Островский», Кострома
Лучшая площадка для мероприятий (тематические парки, спортивные и культурные объекты)
ФГБУ культуры «Музей Мирового океана», Калининград
Лучшая альтернативная площадка в составе гостиничной структуры
Гостиничный комплекс «Имеретинский», Сочи
Всесезонные курорты
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «ВЕДУЧИ», Чеченская Республика
Лучший организатор конференций
Конгрессно-Выставочная компания «Империя Форум», Санкт-Петербург
Лучший организатор инсентив-программ
Туристическая компания «Балтма Турс», Калининград
Лучшее business travel агентство
ДЕМЛИНК АТЛАС, Москва
Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии
Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области»
Самый инновационный региональный конгрессно-выставочной центр
Международный выставочный центр «Казань Экспо»
Самый эффективный региональный конгрессно-выставочной центр
Конгресс-центр ЦМТ (ПАО «Центр Международной Торговли»), Москва
Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации
СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Санкт-Петербург
Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ
Администрация города Пермь
Министерство культуры и туризма Московской области
Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel
ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области», Курск
За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
СПб ГБУ «ГТИБ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское Туристско-Информационное Бюро»