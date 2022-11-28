В Самаре наградили победителей премии Russian Business Travel & MICE Award 2022

За престижную награду боролись 355 компаний со всей России / Фото: vk.com/miceaward

В пятницу, 25 ноября 2022 года, в Самаре подвели итоги национальной премии в области делового и событийного туризма Russian Business Travel & MICE Award. Торжественная церемония награждения победителей прошла в рамках Всероссийского дня MICE.

Всего было 15 номинаций. За победу в них боролись 355 компаний из разных уголков России: от Мурманска до Ялты, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Лучших из лучших определяли в два этапа. Первый — это онлайн-голосование. На нем за претендентов было подано более 800 тысяч голосов. Окончательный выбор сделали члены экспертного совета, в который вошли свыше 100 профессионалов рынка MICE&BT.

Отметим, учредители награды RBT&MA — журнал Business Travel, АНО «Проектный офис МICE». Поддержку в проведении премии оказывали Торгово-промышленная палата РФ, Ростуризм и АНО «Национальные приоритеты». Медиа-партнер — медиагруппа «Комсомольская правда».

Обладатели Премии Russian Business Travel & MICE Award 2022:

Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

Марриотт Империал Плаза

Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

Отель и Конгресс-центр "Вега Измайлово»

Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*

Рэдиссон Резорт Завидово, Тверская область

Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 4*

Отель «Островский», Кострома

Лучшая площадка для мероприятий (тематические парки, спортивные и культурные объекты)

ФГБУ культуры «Музей Мирового океана», Калининград

Лучшая альтернативная площадка в составе гостиничной структуры

Гостиничный комплекс «Имеретинский», Сочи

Всесезонные курорты

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «ВЕДУЧИ», Чеченская Республика

Лучший организатор конференций

Конгрессно-Выставочная компания «Империя Форум», Санкт-Петербург

Лучший организатор инсентив-программ

Туристическая компания «Балтма Турс», Калининград

Лучшее business travel агентство

ДЕМЛИНК АТЛАС, Москва

Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии

Союз «Торгово-промышленная палата Самарской области»

Самый инновационный региональный конгрессно-выставочной центр

Международный выставочный центр «Казань Экспо»

Самый эффективный региональный конгрессно-выставочной центр

Конгресс-центр ЦМТ (ПАО «Центр Международной Торговли»), Москва

Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации

СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Санкт-Петербург

Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ

Администрация города Пермь

Министерство культуры и туризма Московской области

Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для business travel

ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области», Курск

За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

СПб ГБУ «ГТИБ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское Туристско-Информационное Бюро»