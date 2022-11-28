В Самаре изменится расписание речного транспорта с 28 ноября 2022 года

В областной столице изменят движение речного транспорта
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре местных жителей предупредили об изменении в расписании речного транспорта. Оно начнет действовать с 28 ноября 2022 года.
Согласно опубликованным данным на сайте самарского речного пассажирского предприятия, изменения коснуться маршрутов до Рождествено. Теперь первые суда на маршруте Самара – Проран – Рождествено будут отправлять в 06:45, а последний – в 20:00. Также специалисты отметили, что в зависимости от погоды и пассажиропотока, возможны изменения в интервалах движения.
Напомним, помимо этого сократится число рейсов грузовой переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Первый рейс запланирован на 08:00, а последний – на 16:00.
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