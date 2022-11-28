Более 200 домов останутся без света в Самаре 28-29 ноября 2022 года

Под отключение попали жители Куйбышевского района Самары

В Куйбышевском районе Самары более 200 домов временно останутся без света. Отключение электричества запланировано на 28 и 29 ноября 2022 года. Об этом сообщили в районной администрации.

По данным чиновников, на улице Обувной, 140/2 будут проходить ремонтные работы на подстанции «Волжская-2». В связи с этим в понедельник, 28 ноября, с 9:00 до 15:00 и во вторник, 29 ноября, с 10:00 до 17:00 не будет света по следующим адресам: ул. Кашпирская, 11-33; ул. Ново-Комсомольская, 1-9, 33, 35, 4-32; ул. Парниковая, 2-161; ул. Волгарей, 1-89; ул. Приозерная, 6-20; ул. Раздольная, 2-68; ул. Казачья, 1, 3а, 5а, 7, 7б, 8, 11а, 12, 15.

Таким образом, отключение электричества затронет 16 многоквартирных и 199 частных домов. В общей сложности в них проживают 1 722 человека.

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