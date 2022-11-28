Инклюзивный бал «В Снежном королевстве» пройдет в Самаре 2 декабря

Организаторы хотят воссоздать атмосферу зимней сказки. Фото: ИРЦ

В пятницу, 2 декабря, состоится инклюзивный «Бал в Снежном королевстве». Об этом сообщили в инклюзивном ресурсном центре.

Мероприятие пройдет в гостинице «Green Line Hotel Samara», располагающейся на улице Советской Армии, 251, в зале «Оранжерея». Сбор гостей начинается в 17:00, а сам бал будет проводиться с 18:00 до 21:30. После основной части наградят Короля и Королеву бала.

Организаторы хотят воссоздать атмосферу зимней сказки, для этого вводится дресс-код. Дамы и кавалеры должны надеть бальные платья и костюмы, а гости праздника прийти в деловом или вечернем стиле одежды. Цветовая гамма нарядов должна состоять из холодных оттенков: синего, голубого, белого, серебристого и т.д.

К торжеству можно присоединиться как участник, волонтёр или сопровождающий. Для этого вам необходимо заполнить анкету. В этот день инклюзивные балы пройдут ещё в семи городах.

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