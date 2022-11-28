Под Самарой легковушка пробила ограждение, вылетела на тротуар и опрокинулась

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу / Фото: Самара № 1

Утром в понедельник, 28 ноября 2022 года, в микрорайоне Кошелев-Парк в Волжском районе произошло ДТП. Там перевернулась легковушка. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, водитель на «Ладе» не справился с управлением, протаранил металлическое ограждение и вылетел на тротуар. Там автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в тот момент пешеходов на дорожке не было. Информации о пострадавших нет.

Легковушка снесла металлические ограждения / Фото: Самара № 1

Точная причина ДТП пока неизвестна. Местные жители предполагают, что всему виной может быть гололед. Однако, те, кто проезжал сегодня по этому участку, утверждают, что дорога не была скользкой. Они считают, что водитель мог превысить скорость. Разобраться в обстоятельствах аварии предстоит правоохранителям.

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