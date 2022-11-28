Челюсти гигантской химеры нашли в Самарской области

Необычную находку обнаружили во время экспедиции в Новодевичье / Фото: Самарское палеонтологическое общество

В Самарской области обнаружили необычную находку — челюсти гигантской химеры. Их удалось найти во время экспедиций местного палеонтологического общества в Новодевичье.

Ничего не предвещало необычных находок. Максимум, на что рассчитывали ученые, это морские губки, обломки иноцерамусов и белемнитов (вымершие виды моллюсков). Их находят часто и массово. Однако одна из участниц экспедиции неожиданно наткнулась на кость длиной около 40 см.

— Мы отправили фото образца специалисту по хрящевым рыбам из Саратова Евгению Попову. Он определил находку как мандибулу (челюсть) гигантской химеры эдофодона, — рассказали в Самарском палеонтологическом обществе.

Через несколько дней после этого состоялась повторная экспедиция в Новодевичье. В этот раз удалось найти еще одну часть кости. Специалисты предполагают, что это вторая мандибула той же самой химеры.

По словам палеонтологов, остатки химер очень редки для Самарской области. Особенно для туронского века мелового периода. Сейчас находки изучают ученые. Специалисты должны определить, насколько они уникальны и представляют ли научную ценность.

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