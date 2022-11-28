Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 10:35

В Самаре местные жители пожаловались на глубокую яму на улице Георгия Димитрова

Водители «теряют» там колеса
Алена ПРОВКИНА
Водитель рассказал о проблемах на дороге. Фото: "Новости Самара"

Водитель рассказал о проблемах на дороге. Фото: "Новости Самара"

Жители Самары в социальных сетях поделились фотографией глубокой ямы на дорожном участке. Из-за дефекта водители часто прокалывают там колеса.

Очевидцы сообщают, что яма расположена на улице Георгия Димитрова, в сторону торгового центра «Орбита», ближе в двойной сплошной. Автолюбитель отметил, что «потерял» там два колеса. После обращения в сервис автору поста сообщили, что ежедневно несколько водителей жалуются на яму и повреждения машины.

Напомним, горожане также рассказали, как пробили шины из-за ямы на улице Утевской. Она расположена рядом с колонией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.