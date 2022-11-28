В Самаре местные жители пожаловались на глубокую яму на улице Георгия Димитрова

Водитель рассказал о проблемах на дороге. Фото: "Новости Самара"

Жители Самары в социальных сетях поделились фотографией глубокой ямы на дорожном участке. Из-за дефекта водители часто прокалывают там колеса.

Очевидцы сообщают, что яма расположена на улице Георгия Димитрова, в сторону торгового центра «Орбита», ближе в двойной сплошной. Автолюбитель отметил, что «потерял» там два колеса. После обращения в сервис автору поста сообщили, что ежедневно несколько водителей жалуются на яму и повреждения машины.

Напомним, горожане также рассказали, как пробили шины из-за ямы на улице Утевской. Она расположена рядом с колонией.

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