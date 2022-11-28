Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 10:52

Фонтан на площади Памяти в Самаре отремонтируют в 2023 году

На обновление объекта власти готовы выделить почти 40 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Подрядчик приведет в порядок чащу и облицовку фонтана

Подрядчик приведет в порядок чащу и облицовку фонтана

Фото: Яндекс. Карты

В Самаре приведут в порядок фонтан на площади Памяти. Департамент городского хозяйства и экологии уже начал искать подрядчика, который выполнит необходимые работы. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо отремонтировать чашу и облицовку фонтана, а также обновить все оборудование. Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую территорию — демонтировать старое покрытие и уложить новое (плитку). Срок выполнения работ — до 25 апреля 2023 года.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 14 декабря 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 39,9 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал