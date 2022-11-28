Фонтан на площади Памяти в Самаре отремонтируют в 2023 году

Подрядчик приведет в порядок чащу и облицовку фонтана Фото: Яндекс. Карты

В Самаре приведут в порядок фонтан на площади Памяти. Департамент городского хозяйства и экологии уже начал искать подрядчика, который выполнит необходимые работы. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо отремонтировать чашу и облицовку фонтана, а также обновить все оборудование. Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую территорию — демонтировать старое покрытие и уложить новое (плитку). Срок выполнения работ — до 25 апреля 2023 года.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 14 декабря 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 39,9 млн рублей.

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