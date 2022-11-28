В Самаре мошенники продали муляжи медицинских масок за 23 млн рублей

Мошенники продавали муляжи маски
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местные жители решили незаконно заработать. Они продавали муляжи медицинских масок.
По информации прокуратуры Самарской области, в феврале 2020 года 4 злоумышленника заключили сделку с иностранным гражданином. Они договорились продать медицинские маски за 23 миллиона рублей. Мошенники передали коробки с товаром, на крышке которых была маркировка и фиктивные сертификаты. Внутри коробок оказались бумажные салфетки.
В результате преступники причинили предпринимателю ущерб. Уголовное дело передали в суд.
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